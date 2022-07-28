«После 2024 года мы будем супермобильными»: как строят «миллиардные» трассы в Татарстане

Строительство сразу нескольких стратегических автомагистралей ведется в Татарстане, их стоимость оценивается в сотни миллиардов рублей. Когда будут введены объекты и на каких участках планируют брать плату за проезд, рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов в эфире «Татарстан Онлайн».

Фарит Ханифов рассказал, когда будут введены объекты и на каких участках планируют брать плату за проезд Фото: скриншот онлайн-трансляции ютуб-канала Tatarstan Republic

Дорожники подрядились на сотни миллиардов рублей

По словам министра, в этом году в строительство дорог на территории республики планируют вложить 60 млрд рублей. В дорожных программах фигурируют «сотни, тысячи объектов». И это без учета строительства федеральных автотрасс. Ханифов напомнил, что только на строительство скоростной автомагистрали М12 по маршруту Москва – Казань – Екатеринбург выделено 250 млрд рублей. «Мы объект должны запустить в 2024 году», – сказал министр.

Кроме того, еще 80 млрд рублей будет направлено на трассу М7 для строительства обхода Набережных Челнов и Нижнекамска. Также строится частная платная дорога, которая соединит трассы М5 и М7 от Шалей до Бавлов.

«Представляете, в каком объеме работ у нас сегодня заняты дорожники? Хочу сказать, что успешно справляться с таким объемом работ позволяет фундамент, который был заложен не за год-два, а десятилетия назад», – подчеркнул министр.

В этом году в строительство автомагистрали М12 в Татарстане вложат 101 млрд рублей, почти треть денег уже освоена Фото: roadm12.ru

На трассе М12 работы идут по графику

Главный объект – скоростная трасса М12 из Москвы в Казань, которая дойдет до Екатеринбурга и далее – до восточных границ России. В перспективе она станет частью международного транспортного маршрута Западная Европа – Западный Китай.

В Татарстане строятся два этапа трассы – седьмой (от границ Чувашии до трассы Ульяновск – Казань) и восьмой – до границ с Башкортостаном.

В этом году в строительство автомагистрали М12 в Татарстане вложат 101 млрд рублей, почти треть денег уже освоена. «Работы идут без отставания от графика в хорошем качестве», – сказал Ханифов.

Министр рассказал, что новый мост через Волгу возводится даже более быстрыми темпами, чем основная трасса. Он назвал технологию строительства мостового перехода уникальной – его строят с помощью временного моста. «Это дало, конечно, удорожание, но такая стратегия была правильной. Если кто-то видел, как строится этот мост, он заметил, что по всей протяженности, а это 3362 метра, кипит работа. Мы не зависим от баржи, от паромов, с которых нужно было бы монтировать опоры моста», – заметил Ханифов.

Министр также рассказал о том, что идет надвижка основных пролетов моста над Волгой. С одной стороны протянуто уже более 500 метров, с другой – 200 метров.

Строительные работы на новой дороге в обход Набережных Челнов и Нижнекамска уже развернуты Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Трасса М7 в Татарстане в 2024 году станет четырехполосной

Строительство обхода Набережных Челнов и Нижнекамска Ханифов назвал долгожданным проектом. «Он в помощь трассе М7, в помощь плотине Нижнекамской ГЭС. Этот обход давно ждали Набережные Челны и особенно Нижнекамск. Получилось так, что Нижнекамск со своим огромным потенциалом выпуска продукции оказался на одной стороне Камы, а М7 – на другой стороне. И этот дискомфорт наконец-то будет решен», – отметил министр.

Он пояснил, что плотина Нижнекамской ГЭС работает 43 года без капитального ремонта, а каждый день проходит до 40 тыс. автомобилей. «Она тоже вздохнет. Сделаем хороший ремонт. Уже обследование моста проводится. Возможно, даже по этому мосту мы запустим вторую ветку железной дороги», – поделился планами спикер.

Строительные работы на новой дороге в обход городов уже развернуты. Жители районов могут наблюдать за тем, как прокладывается трасса. Ханифов также он обратил внимание, что после окончания работ трасса М7 на территории Татарстана станет четырехполосной к 2024 году.

Еще один грандиозный объект – строительство дороги Алексеевское – Альметьевск в составе автотрассы Шали – Бавлы Фото: alekseyevsk.ru

Движение по трассе Алексеевское – Альметьевск планируется запустить в этом году

Еще один грандиозный объект – строительство дороги Алексеевское – Альметьевск в составе автотрассы Шали – Бавлы. Министр напомнил, что глава малой нефтяной компании «СМП-Нефтегаз» Фоат Комаров начал строить ее в одиночку 15 лет назад.

«Наш Президент Рустам Минниханов ставит ее даже на первое место для экономики республики. Альметьевская агломерация будет соединена с Казанью быстрым трафиком», – подчеркнул министр.

По его словам, на строительство дороги выделялось примерно по 1 млрд рублей в год. А в прошлом году было заключено концессионное соглашение, по которому частная компания получит субсидию на строительство 60 млрд рублей.

«Государство поможет достроить этот объект. И сегодня мы должны осваивать не 1 млрд рублей в год, а порядка 20», – подчеркнул Ханифов.

Строительные работы идут, но пока не теми темпами, которые планировались.

«На старте мы имеем пока некоторое отставание, здесь нужно признать. Я думаю, мы это дело выровняем. На сегодняшний день у нас освоено 2,8 млрд рублей денег на этом объекте – это почти втрое больше, чем осваивалось до этого. Еще необходимо освоить 15-17 млрд рублей (в этом году, – прим. Т-и), поэтому работы там сегодня идут очень активно», – сказал глава Миндортранса РТ.

Сроки строительства сжатые. «Фоат Фагимович (Комаров, – прим. Т-и) перед собой и перед нами ставит очень амбициозные цели: на первом этапе – с 1-го по 43-й километр от моста Сорочьи Горы в сторону Альметьевска, в Алексеевском районе, запустить движение уже в этом году. Но насколько это получится, давайте загадывать не будем», – сообщил министр.

Он отметил, что работы на платной дороге Алексеевское – Альметьевск длиной 145 км ведутся в ускоренном темпе.

«Работы ведутся очень активно. На участках дорог уже укладывается слой асфальта, который перекрывает дорожную конструкцию. Потом уже начинается работа по асфальтированию дороги. Скорости хорошие. На некоторых этапах очень хорошие. Но нам еще надо их подтянуть», – добавил Ханифов.

На строительстве обхода Нижнекамска и Челнов задействовано порядка 60 километров местных дорог Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Объездные дороги капитально отремонтируют

Для строительства стратегических объектов используются региональные и местные дороги – для подвоза стройматериалов и оборудования. Их подрядчики должны поддерживать в хорошем состоянии.

«При строительстве крупных автомагистралей используются местные дороги, чтобы подвозить материалы, и они быстро приходят в негодность, поскольку не рассчитаны на такие грузы. Мы сделали схему таких дорог, и каждый подрядчик должен содержать свою часть в удовлетворительном состоянии, чтобы местные жители могли ездить безопасно», – сказал Ханифов.

По его словам, при строительстве автомагистрали М12 используется более 250 километров местных дорог. При строительстве трассы Шали – Бавлы задействовано около 150 километров местных дорог. На строительстве обхода городов Набережные Челны и Нижнекамск задействовано порядка 60 километров местных дорог.

«К моменту завершения строительства крупных автотрасс все дороги, которые были задействованы, все будут капитально отремонтированы. Они будут лучше, чем были до этого», – подчеркнул министр.

При этом создаются дополнительные сооружения – развязки примерно через каждые 50 километров, тракторные проезды, скотопрогоны для местного населения, акведуки для миграции диких животных. «Дикий мир, возможно, вообще не будет замечать, что проходит дорога. Жизнь не должна останавливаться», – заявил гость программы.

Работы ведутся на всей протяженности Вознесенского тракта, сроки сдачи будут зависеть от финансирования Фото: kzn.ru

М12 будет платной, взимание платы на Вознесенском тракте – под вопросом

В эфире была затронута тема взимания платы за проезд по дорогам – тема новая для Татарстана.

Опробовать ее планируется на трассе М12. «Сейчас я за заказчика или хозяина дороги говорить не могу. Но когда начинался разговор, назывались цифры 2 рубля за километр. Может быть, это будут другие цифры», – сказал он.

На платной дороге не будет барьерных ограждений, когда нужно подъехать к шлагбауму, оплатить проезд и только после этого продолжить путь.

«Все будет выполняться современно – сканироваться номер машины и потом будет приходить платеж. Если ваша машина занесена в реестр и ей будет позволено проезжать часть дороги на этом участке как местному жителю, то такой платеж не придет вообще. Примерно так сегодня позиционируется», – сказал он.

Министр отметил, что в 2023 году госкомпания «Автодор» планирует запускать участки платных дорог, где будут опробоваться разные варианты.

Еще одна потенциальная платная дорога – Вознесенский тракт на выезде из Казани на трассу М7. Ханифов обратил внимание, что работы здесь ведутся на всей протяженности тракта, а сроки сдачи будут зависеть от финансирования.

«Будет он платным или бесплатным – вопрос открытый. Честно говоря, если дорога будет платной, как и на М12, рассматривается возможность для местных жителей, которые без этой дороги просто не могут, чтобы они имели въездной бонус. Но хочу сказать, что платные дороги имеют огромный плюс. На их строительство можно привлечь большие гранты – до 50-60% стоимости самой дороги. И вот здесь вопрос: хватит своих денег – будет так, а если надо будет искать деньги, будем принимать решение. Конечно же. не единолично, это решения республиканского и городского уровня. Пока есть финансы, работаем. Нельзя ставить вопрос платности или бесплатности Вознесенского тракта, сегодня задача номер один – строить дорогу. Деньги есть – работы ведутся», – рассуждал министр.

В Татарстане активизируется работа по укладке дорог с малой интенсивностью движения, они позволят повысить транспортную доступность для жителей небольших населенных пунктов Фото: roadm12.ru

«Мы дороги, наоборот, строим для того, чтобы к нам кто-то быстро приехал»

В Татарстане строят дороги с участием московских, питерских и самарских организаций. «Но костяк основной – наши крупные строительные организации, которые имеют богатейший опыт по быстрому и качественному строительству таких крупных объектов. Несмотря на такой большой стратегический объем работ, в Татарстане ни одна программа ни на один рубль не снижается, и строительная отрасль, дорожники справляются с этой программой», – уточнил Ханифов.

Строятся не только стратегические объекты, есть программы создания дорог до садовых обществ, фермерских хозяйств, летних лагерей. «Все эти программы, несмотря на то что вокруг кипит огромная большая стройка, они все остались на своих местах, и по ним мы тоже уверенно работаем», – доложил министр.

В Татарстане активизируется работа по укладке дорог с малой интенсивностью движения, они позволят повысить транспортную доступность для жителей небольших населенных пунктов. Министр пояснил, что речь идет о песке, щебне и других недорогих материалах, которые в избытке добываются на территории республики.

«Для таких дорог низкой интенсивности, где проходит меньше 400 машин в сутки, достаточно проложить такое покрытие. Оно имеет меньшую прочность, но зато это дорога с твердым покрытием. По ней можно ездить в любой сезон: зиму, весну, осень. Мы такой список с главами муниципальных образований сегодня сформировали», – подчеркнул Ханифов.

Глава ведомства привел слова Президента Татарстана Рустама Минниханова, чтобы обозначить происходящее в дорожной отрасли: «Если эти объекты будут построены, у нас будет совсем другая республика».

«Мы с вами привыкли к мобильности, а после 2024 года мы будем супермобильными. Это стратегические объекты России и, конечно, Татарстана. Ожидается взрывной рост экономики, и мы ждем с нетерпением завершения этих работ», – сказал Ханифов.

Ведущий заметил, что бытует мнение, что со строительством дорог будет и большой отток населения в Москву. «Бояться не нужно того, что если мы дороги построим, то кто-то куда-то уедет. Мы дороги, наоборот, строим для того, чтобы к нам кто-то быстро приехал», – ответил министр.