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Ру Тат
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9 июня 2021  08:36

Создана рабочая группа по координации строительства участка трассы М7 в Татарстане

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В Татарстане создана рабочая группа, которая будет контролировать возведение нового участка федеральной автотрассы М7 в республике. Распоряжение за подписью Премьер-министра РТ Алексея Песошина размещено на портале Правительства.

«В целях реализации проекта строительства автомобильной дороги М7 „Волга“ Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа на участке обхода городов Нижнекамска и Набережные Челны на территории РТ образовать рабочую группу по координации проекта строительства <...>», — говорится в документе.

Рабочую группу возглавил глава Миндортранса РТ Фарит Ханифов.

Ранее сообщалось, что в Татарстане начали расширять до четырех полос автодорогу к Ижевску и Перми от трассы М7. 

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