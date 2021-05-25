В Татарстане начали расширять до четырех полос автодорогу к Ижевску и Перми от трассы М7

В Татарстане дорожники начали ремонт подъездной автодороги к Ижевску и Перми от трассы М7 «Волга». После капремонта участка с 4-го по 15-й км, который проходит через Елабужский и Менделевский районы, количество полос для движения увеличится до четырех. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».

«Проектом предусмотрено увеличение количества полос движения с двух до четырех путем уширения проезжей части в рамках полосы отвода участка федеральной автодороги. В местах расширения специалисты устроят новую дорожную одежду и усилят существующую», — рассказали в пресс-службе.

Для снижения аварийности на 7-м, 10-м, 13-м и 15-м км рабочие построят отнесенные левоповоротные съезды радиусом 15 метров с переходно-скоростными полосами. На участке также отремонтируют пересечения и примыкания, а транспортные потоки разделят барьерным ограждением.

Всего специалисты установят 9,6 километра двустороннего и 22,7 километра одностороннего барьерного ограждения. Кроме того, на участке установят более 200 дорожных знаков и нанесут разметку термопластиком. «Все эти мероприятия помогут исключить аварии на загруженном участке автодороги М7, по которому в сутки проезжает более 13 тыс. автомобилей», — отметили в ведомстве.

Во время ремонта специалисты отремонтируют 12 водопропускных труб и дополнительно установят 11 новых. В районе пересечения водоохранных зон построят локальные очистные сооружения дождевой канализации.

Более того, для жителей Менделеевска, села Татарские Челны и деревни Мунайка будут отремонтированы пять посадочных площадок, где появятся новые металлические автопавильоны и обустроят пешеходные дорожки. Планируется также установить новые дорожные знаки и светофоры, организовать пешеходные переходы.

«В этом дорожно-строительном сезоне отремонтируют 7 километров участка. Оставшиеся 4 километра планируется ввести в эксплуатацию в ноябре 2022 года», — уточнили в пресс-службе.

В Татарстане в этом году дорожники капитально отремонтируют два участка трассы М7 в Высокогорском, Елабужском и Менделевском районах.

Фотографии пресс-службы «Волго-Вятскуправтодора».