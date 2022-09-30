Союзники остановили наступление ВСУ под Красным Лиманом

Союзным силам удалось остановить наступление украинских войск под Красным Лиманом. Об этом с места событий сообщают корреспонденты РИА Новости.

По их словам, село Торское находится под полным контролем союзных сил. ВСУ не удалось перерезать дорогу снабжения, хотя она и подвергается регулярным обстрелам. В настоящее время ведется переброска подкрепления в район Красного Лимана.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Красный Лиман находится в полукольце, союзные силы российских военных и служащих народной милиции республик Донбасса частично потеряли контроль над двумя населенными пунктами в ДНР — Ямполем и Дробышево.