Союзники из России, ДНР и ЛНР взяли под контроль Новолуганское

Под контроль военных из России, ЛНР и ДНР перешел населенный пункт Новолуганское. Об этом в эфире «Соловьев Live» рассказал помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

«Буквально 10 минут назад пришло сообщение мне: Новолуганское тоже уже наше. Наши ребята заняли этот населенный пункт», — отметил он.

Он отметил, что в уже ближайшие два-три дня подразделения союзников смогут соединиться.

«Из Новолуганского до Мироновского, до Углегорки осталось, может быть, 2-3 дня, чтобы наши подразделения соединились и выровняли полностью линию соприкосновения с противником», — уточнил Киселев.

Напомним, что Новолуганское находится на западном берегу водохранилища Углегорской ТЭС. Еще накануне мэр Горловки Иван Приходько заявлял, что населенный пункт полностью блокирован. Тогда в нем велась зачистка от украинских войск. Ранее сегодня поступала информация о взятии Углегорской ТЭС.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля. В начале июля глава Минобороны Сергей Шойгу доложил Президенту России Владимиру Путину об освобождении территории ЛНР.