В ЛНР заявили о взятии под контроль Углегорской ТЭС около Светлодарска

Российские военные взяли под контроль Углегорскую теплоэлектростанцию, которая находится неподалеку от города Светлодарска между Бахмутом и Дебальцевым. Об этом заявил помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев в своем Telegram-канале.

«Штурмовые отряды „ЧВК Вагнера“ сегодня утром заняли всю территорию Углегорской теплоэлектростанции. С 22 мая ее удерживали подразделения ВСУ, отступившие из Светлодарска и окрестных населенных пунктов из-за угрозы окружения», — написал представитель силовых структур ЛНР.

При этом сам Светлодарск был занят российскими военными более двух месяцев назад, 24 мая. Углегорская теплоэлектростанция относится к числу крупнейших ТЭС в Европе.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Страны Запада в ответ начали ужесточать санкции против России и оказывать украинской стороне военную и гуманитарную поддержку.

Вскоре после начала операции Роскомнадзор потребовал от отечественных СМИ освещать ее ход, опираясь только на официальные российские источники.