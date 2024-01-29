Союзмолоко: Экспорт молочной продукции из России вырастет на 15%

Фото: © «Татар-информ»

Экспорт молочной продукции из России в этом году может вырасти на 15%. В 2023 году он увеличился на 18%. Об этом сообщил генеральный директор Национального союза молока (Союзмолоко) Артем Белов на круглом столе «Тренды развития молочной отрасли России», который прошел на площадке выставки «ТатАгроЭкспо».

«Молочная отрасль становится экспортоориентированной. Поэтому нам обязательно нужно развивать экспорт. Увеличивая или уменьшая объемы экспорта, мы сможем балансировать объемы внутреннего рынка», – рассказал спикер.

По его мнению, в этом году ситуация на молочном рынке будет достаточно сбалансированной, если не случится форс-мажорных обстоятельств.

«Считаем, что темпы потребления молока будут чуть ниже, чем в 2023 году, прогнозируем рост около 3%. Рост экспорта и потребления будет обеспечен увеличением объемов производства товарного молока – примерно на 900 тыс. тонн, или на 3–3,5%. При этом импорт останется стабильным, и снизятся запасы молочной продукции примерно на 10% – до 1,1 млн тонн», – озвучил прогноз Белов.

Он отметил, что возможен некоторый рост цены на молочную продукцию в магазинах, но в рамках продовольственной инфляции. «И с учетом того, что нам необходимо покрывать рост себестоимости, который был в конце 2023 года», – добавил гендиректор Союзмолока.

За прошлый год в России выросло потребление молока и молочной продукции, о чем сообщал «Татар-информ».