Артем Белов: В 2023 году молочный рынок вытащили рост спроса внутри России и экспорт

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За прошлый год в России выросло потребление молока и молочной продукции. Рост среднедушевого потребления составил около 4%. Об этом сообщил генеральный директор Национального союза молока (Союзмолоко) Артем Белов на круглом столе «Тренды развития молочной отрасли России», который прошел на площадке выставки «ТатАгроЭкспо».

«За последние десять лет потребление молока и молочной продукции в России было стабильным. При этом прошлый год в этом смысле стал уникальным. Впервые за очень длинный период времени в нашей стране серьезно выросли реально располагаемые доходы населения – на 4,8%. Последний раз доходы росли в России такими темпами в 2012 – 2013 годах», – рассказал спикер.

По словам Белова, в прошлом году в молочной индустрии розничные цены росли более низкими темпами, чем инфляция. Если сравнить декабрь 2023 года с аналогичным периодом 2022-го, то в среднем цены на молочную продукцию выросли менее чем на 1%.

«Благодаря этим двум факторам мы увидели серьезный рост потребления молока и молочной продукции. Практически все виды молочной продукции показали рост, а по ряду позиций рост был двукратный. Восстановилось потребление йогурта, творога», – констатировал он.

Традиционно высокий спрос сохранился на сыры. За прошлый год их потребление составило 6 кг на душу населения. Однако снизилось потребления продуктов с заменителями молочных жиров от 2% до 8%, добавил гендиректор Союзмолока.

«Минимальное значение закупочных цен на сырое молоко наблюдали в июле – августе, после этого пошло определенное восстановление. Этому способствовало изменение тенденции, связанной с потреблением. К концу декабря – началу января в большей части регионов максимально приблизились к достаточно высокому уровню закупочных цен, которые были в конце 2022 года», – отметил он.

Белов подчеркнул, что в прошлом году почти в пять раз вырос экспорт сухого обезжиренного молока, более чем в два раза – сыворотки и более чем в три раза – сухого цельного молока. В целом экспорт молочной продукции увеличился на 18%. «Мы практически вернулись к уровню 2021 года. Важно, что мы увеличили объемы поставок в дальнее зарубежье. На рынок дальнего зарубежья, не СНГ, приходится почти 20% от общего объема экспорта», – заметил он.

Что касается импорта, то, по словам спикера, Россия находится в стабильной ситуации – объем практически не изменился. Но на 5% вырос импорт из Беларуси.

«В прошлом году молочный рынок вытащили две вещи – рост спроса внутри страны и экспорт. Это позволило разгрузить запасы, они снизились очень существенно – на 15%. И к концу года пришли к некоторому балансу рынка. И мы прогнозируем, что в этом году рынок тоже будет достаточно сбалансирован. Но есть два риска – усиление конкуренции за господдержку и рост себестоимости», – заявил он.

Ожидается, что в этом году будет реализовано около 200 проектов, благодаря которым прирост производства товарного молока может составить более 1 млн тонн, сказал Белов.

Гендиректор Союза производителей молока Татарстана Денис Пирогов сообщил, что у предприятий, входящих в Татмолсоюз, к концу января этого года средняя цена за литр сырого молока достигнет около 35 рублей без НДС.

При этом он подчеркнул, что в республике сохраняется проблема, связанная с качеством сырого молока и готовой молочной продукции. «Из-за того, что этой проблеме, к сожалению, уделяется недостаточно внимания, мы несем большие потери. В Татарстане примерно от 12 млрд до 14 млрд рублей ежегодно теряем из-за того, что не работаем над качеством. Одно из направлений Татмолсоюза – это внедрение программы качества сырого молока», – заключил Пирогов.