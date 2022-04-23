Союз художников РТ подписал соглашение о сотрудничестве с Чувашским педуниверситетом

Союз художников Татарстана заключил соглашение о сотрудничестве с Чувашским государственным педагогическим университетом. Об этом на открытии выставки Миши Григоряна сообщил советник по делам культуры и искусства Чувашии, народный художник Чувашии, заслуженный работник высшей школы РФ, профессор кафедры живописи Чувашского государственного педагогического университета Анатолий Данилов.

«Мы подписали соглашение о сотрудничестве – качественном, перспективном, которое не ограничивает нас никакими рамками. И теперь ждем в гости живописцев Союза художников Республики Татарстан с выставкой 50 пленэрных работ, где чувствуется воздух в разных настроениях природы. У нас есть для этого прекрасная выставочная площадка на втором этаже в главном корпусе», – сказал Данилов.

Татарстанские художники представят свои картины в Чебоксарах уже 27 апреля. Вернисаж с участием представителей Союза художников РТ намечен на 11 часов.