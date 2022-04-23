Король цветочного натюрморта: в Музее Горького открылась выставка Миши Григоряна

Фото: © Рамиль Гали/ ИА «Татар-информ»

В Казани в Музее Горького и Шаляпина открылась выставка, приуроченная к 75-летнему юбилею члена Союза художников СССР, Союза художников России и Республики Татарстан Миши Григоряна. Круглую дату живописец отметил еще 3 декабря, а выставку, привезённую в Казань из Чувашии, где живёт и работает, планировал к 8 Марта, поэтому большинство картин – это натюрморты с букетами цветов.

«В 2000-х годах Миша уже выставлялся в Татарстане. Выставка в галерее „Идель“ была, и в „Кремле“, в Альметьевске... Но эта выставка особенная — юбилейная. И надо помнить, что эти картины — лишь часть огромного творчества Миши. А сам он такой человек, что, общаясь с ним, понимаешь: будет хорошо все и поправится, и все наладится — все будет, как ты захочешь», — отметил председатель Союза художников РТ Альберт Шиабиев, Обратив внимание, что и дочь живописца — тоже художник.

Фото: © Рамиль Гали/ ИА «Татар-информ»

От имени Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина с открытием выставки юбиляра поздравила депутат Госсовета РТ Альбина Насырова. Татарстан, подчеркнула она, всегда рад сотрудничеству и совместным творческим проектам с Чувашской республикой.

«На выставке столько красоты, столько гармонии, ярких, светлых красок — именно этого сегодня нам всем не хватает. Мне сказали, что выставка посвящена женщинам, и это, действительно, ощущается. Огромное спасибо, что вы подарили такой подарок всем жителям нашей республики. Искренне желаю вам вдохновения, сил энергии!» — сказала Насырова.

Фото: © Рамиль Гали/ ИА «Татар-информ»

Картины, представленные на выставке, — это многоцветие богатства мира, как и многонациональный Татарстан, одним вернисажем объединивший представителей Чувашской республики, Татарстана и армянского народа в музее великого русского писателя Максима Горького и великого русского исполнителя Федора Шаляпина, акцентировал начальник отдела по связям некоммерческими организациями и СМИ Министерства культуры РТ Айрат Файзрахманов.

«Мы уйдем с этой выставки не с пустым сердцем, а с наполненным смыслами», — подчеркнул представитель Минкульта РТ.

В Чувашии Миша Григорян живет и работает более 50 лет. Он переехал сюда из Армении по распределению в 1970 году после окончания Ереванского художественного училища. Поначалу удивлял зрителей чеканкой, необычной и непривычной для поволжских мест и характерной для армянских мастеров, позже занялся живописью. Выставлялся в Швейцарии, Германии, Турции, Франции, Финляндии, Чехословакии.

Фото: © Рамиль Гали/ ИА «Татар-информ»

«Этот человек заслуживает огромного внимания, и не только как сын армянского народа, но и как сын всех народов, которые проживают в РФ. Не зря он женился на чувашке, и у них замечательная дочь, творческая семья. И сколько бы Миша Григорян ни жил в РФ, он с любовью и уважением относится ко всем. Он является мостом дружбы, объединяет все народы. Было бы таких людей больше на Украине, была совсем другая обстановка там», — поделился мнением руководитель исполкома Совета Ассамблеи народов Татарстана Константин Яковлев.

Чуткое педагогическое сердце художника отметил советник по делам культуры и искусства Чувашии, народный художник Чувашии, заслуженный работник высшей школы РФ, профессор кафедры живописи Чувашского государственного педагогического университета Анатолий Данилов. Народный художник Чувашии, заслуженный художник России Миша Григорян преподает в Чувашском педуниверситете и «все искренне, что у него есть, передает детям», подчеркнул коллега юбиляра по кисти Данилов.

«На протяжении всего творческого пути Миша остался верен всем жанрам изобразительного искусства, но его излюбленным, конечно, является натюрморт, особенно цветочный. Легко импровизируя, он может любой букет по памяти, фантазии написать. Для этого надо иметь огромный творческий опыт работы с натуры. Так он сумел показать целый мир цветов. Своих студентов он учит тому, что картина должна быть не только правильной, но и красивой. И помогал им писать трепетное небо и страстные букеты в их дипломных работах», — рассказал Анатолий Данилов.

Фото: © Рамиль Гали/ ИА «Татар-информ»

Картины Миши Григоряна можно будет увидеть в Музее Горького и Шаляпина до 1 июня, в том числе по «Пушкинской карте». Программа популяризации культурных мероприятий стартовала по инициативе Президента РФ Владимира Путина 1 сентября 2021 года. Ей могут воспользоваться молодые люди от 14 до 22 лет для приобретения билетов в театры, музеи, на выставки и в концертные залы за счет государства.