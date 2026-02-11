Союз предпринимателей: Закон о «российской полке» требует экономических стимулов

Для эффективности законопроекта Минпромторга РФ о «российской полке», который впервые законодательно определяет статус отечественного товара, потребуются дополнительные экономические стимулы для торговых сетей. Такое мнение в беседе с «Татар-информом» высказал президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич.

Минпромторг РФ разработал законопроект, устанавливающий критерии для отнесения непродовольственных товаров к категории национальных. Для получения этого статуса производство должно быть локализовано в России или странах ЕАЭС, а контроль над компанией и брендом должен принадлежать российскому капиталу.

«В условиях, когда мировая торговля фактически разрушена, вопрос обеспечения товарами народного потребления, развития российского производства – это вопрос стратегический, вопрос национальной безопасности», – считает Бунич.

Однако, по его мнению, одного законодательного закрепления статуса недостаточно для вывода отечественных производителей из заведомо невыгодного положения на рынке. «Нужны меры экономического стимулирования. Надо, чтобы сети были заинтересованы в этом», – подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что для реального эффекта необходима комплексная программа, включающая налоговые льготы, облегчение кредитования и прямые требования к ретейлерам по объему представленности российской продукции. Такой подход, по мнению эксперта, способен быстро переориентировать внутренний спрос на отечественные товары и усилить экономическую безопасность страны.

Подробнее о перспективах разработанной Минпромторгом новеллы читайте в материале «Татар-информа».