Поддержка производителей или лоббизм? Что стоит за идеей «российской полки» для торговли

Минпромторг РФ завил, что разработал законопроект о «российской полке» для непродовольственных товаров. Мнения экспертов разделились: одни видят в нем стратегическую необходимость для поддержки отечественного производителя, другие – бесполезный протекционизм, который не оценит потребитель. Так для чего же появилась такая инициатива?





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Что предлагает Минпромторг?

Минпромторг России разработал проект федерального закона о «российской полке», сообщил ТАСС. Документ впервые на законодательном уровне должен по задумке авторов установить четкие критерии для отнесения непродовольственных товаров к категории национальных и прописывает механизм подтверждения их российского происхождения.

О существовании такого законопроекта Минпромторг заявил в ответ на обращение заместителя председателя Комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина. Он предлагал законодательно ограничить комиссию на маркетплейсах для отечественных товаров. Минпромторг сообщил, что разработанный законопроект предусматривает более комплексный подход к поддержке российского производителя.

Согласно документу, для получения статуса «российского национального товара» продукция должна соответствовать трем обязательным условиям.

Во-первых, производство должно быть локализовано на территории Российской Федерации. Также допускается производство в странах – членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), но только при условии, что эти государства предоставляют российским товарам равный, недискриминационный доступ на свой внутренний рынок.

Производство должно быть локализовано на территории Российской Федерации Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Во-вторых, производитель товара – юридическое лицо – не должен находиться под контролем иностранных лиц. Это условие направлено на то, чтобы поддержка оказывалась именно компаниям с российским капиталом.

Третье касается бренда. Правообладатель товарного знака так же не должен контролироваться иностранными лицами или право на использование иностранного бренда должно принадлежать российской компании не менее чем на 5 лет.

В Минпромторге подчеркнули, что цель законопроекта – повышение конкурентоспособности российских потребительских товаров и их продвижение на внутреннем рынке, в том числе на маркетплейсах, обеспечение товарного суверенитета. В настоящее время документ проходит обязательную процедуру оценки регулирующего воздействия (ОРВ), по итогам которой будет внесен в Правительство Российской Федерации для дальнейшего рассмотрения.

Цель законопроекта – повышение конкурентоспособности российских потребительских товаров и их продвижение на внутреннем рынке Фото: © «Татар-информ»

«Вопрос национальной безопасности, который давно назрел»

Президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич считает, что такой законопроект – своевременный и давно ожидаемый шаг. Он рассматривает инициативу в контексте глобальных экономических изменений и укрепления национальной безопасности.

«В условиях, когда мировая торговля фактически разрушена, вопросы обеспечения товарами народного потребления, развития российского производства – это вопрос стратегический, вопрос национальной безопасности», – заявил Бунич в разговоре с «Татар-информом».

По его мнению, в нынешних условиях импорт остается рискованным, поэтому ускоренное развитие собственных производственных цепочек становится объективной необходимостью.

Андрей Бунич считает, что такой законопроект – своевременный и давно ожидаемый шаг Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости

Производители сегодня находятся в заведомо невыгодных условиях на собственном рынке, будучи «вытеснены из конкурентной борьбы», уверен эксперт. Новые правила должны не просто уравнять условия, а обеспечить отечественным компаниям лучшие возможности по сравнению с импортерами. Это позволит переориентировать часть внутреннего спроса на российские товары.

Однако эксперт обращает внимание на то, что одного только закона будет недостаточно:

«Нужны меры экономического стимулирования. Надо, чтобы торговые сети были заинтересованы в этом. Если правильно проводить закон такого рода, обеспечить экономическими стимулами, то они будут заинтересованы».

Речь идет о комплексной программе, которая должна включать в себя налоговые льготы, облегчение кредитования и прямые требования к ретейлерам по объему представленности российской продукции. Такой подход, по мнению Бунича, способен дать быстрый экономический эффект и усилить продовольственную безопасность страны.

Потребитель, по мнению Александра Разуваева, всегда будет делать выбор, основываясь на соотношении цены и качества конкретного товара, а не на его законодательном статусе Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Российские товары должны завоевывать рынок качеством, а не льготами»

Другой эксперт «Татар-информа» – член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев, – напротив, раскритиковал законопроект, сочтя его бессмысленным лоббированием.

«С моей точки зрения, идея вообще неправильная, потому что российские товары должны завоевывать потребителя низкими ценами и высоким качеством. А это – лоббирование», – высказал свою позицию Разуваев.

Он провел параллель с инициативами прошлых лет, такими как продвижение «московских товаров», которые не оказали существенного влияния на покупательские предпочтения.

Основной аргумент эксперта сводится к тому, что административные меры не могут заменить собой рыночные механизмы. Потребитель, по его мнению, всегда будет делать выбор, основываясь на соотношении цены и качества конкретного товара, а не на его законодательном статусе.

«Напарить потребителя не удастся. Россияне все равно будут покупать товары, внимательно смотря на качество», – уверен аналитик.

Разуваев также сомневается в наличии серьезных финансовых стимулов для компаний, которые получат новый статус. Он указывает на напряженную ситуацию с федеральным бюджетом, которая, вероятно, не позволит сопровождать закон масштабными программами субсидирования или налоговых каникул. Кроме того, эксперт обращает внимание на избирательность подхода: если уж вводить преференции, то их следовало бы распространить на всех производителей из стран ЕАЭС, а не только на российских.

Фарид Башаров положительно оценивает саму идею поддержки отечественного производителя, особенно в текущих экономических условиях Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Помощь нужна всем татарстанским производителям

Генеральный директор союза «Торгово-промышленная палата г. Набережные Челны РТ» Фарид Башаров положительно оценивает саму идею поддержки отечественного производителя, особенно в текущих экономических условиях.

«Это мера поддержки интересна всем. <...> Особенно когда вся окружающая обстановка, налоговая нагрузка не в пользу нашим людям», – сказал он.

По его мнению, в помощи нуждаются абсолютно все татарстанские производители.

Однако ключевой проблемой, по его мнению, остается высокая себестоимость местной продукции, которая сводит на нет потенциальные маркетинговые преимущества. Особенно это касается легкой промышленности.

«Сырья отечественного немного. Вся фурнитура оттуда (из-за границы, – прим. Т-и), нитки оттуда. Да и труд не дешевый», – пояснил Башаров.

В таких условиях товарам из Татарстана, по его мнению, крайне сложно конкурировать на полках с аналогичной продукцией из Китая или стран ЕАЭС, где ниже затраты на логистику, сырье и автоматизированное производство.

Стимулирование спроса Башаров видит по двум направлениям: в прямых экономических послаблениях для производителей, которые могут положительно сказаться на конечной цене, и в работе с предпочтениями граждан, выбирающих отечественное.

Главным риском эксперт назвал возможный рост бюрократии. Он выразил опасение, что процедура подтверждения российского происхождения товара может стать для бизнеса новым административным барьером, аналогичным негативному опыту с некоторыми другими регуляторными нормами. По итогу мера поддержки на этапе сбыта, по его мнению, должна сопровождаться системными решениями, снижающими издержки производства.