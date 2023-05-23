Союз отцов РТ: Совет по вопросам повышения качества жизни улучшит позиции Татарстана

Совет по вопросам повышения качества жизни в Татарстане создается для координации действий властей и общественности в этом направлении. Об этом в беседе с «Татар-информом» рассказал председатель Всероссийской организации родителей детей-инвалидов, председатель РОО «Союз отцов» Республики Татарстан Адель Загретдинов.

Он убежден, что совет может дать ряд положительных результатов. Во-первых, по мнению Аделя Загретдинова, он может помочь объединить разные группы и структуры, работающие в направлении улучшения условий жизни в Татарстане.

Во-вторых, позволит обозначить приоритетные направления развития социальной сферы и направить финансовые и административные ресурсы региональной власти и НКО. В-третьих, совет может обеспечить контроль за выполнением планов и обеспечением достаточного уровня качества жизни граждан в регионе, добавил он.

Фото: предоставлено Аделем Загретдиновым

«В рейтинге качества жизни граждан, который готовит Агентство стратегических инициатив, позиции Татарстана могут улучшиться, если будут реализованы меры, направленные на повышение качества жизни граждан и благосостояния региона в целом», — поделился он мнением.

Уже известно, что Совет по вопросам повышения качества жизни возглавит Раис Татарстана Рустам Минниханов. В его состав войдут руководители, отвечающие за развитие социальной сферы.

Сегодня Татарстан по уровню качества жизни занимает 6-е место в рейтинге качества жизни граждан. Рейтинг готовит Агентство стратегических инициатив (АСИ). АСИ ежегодно оценивает усилия региональных властей по созданию качественной среды для жизни граждан. Подробнее о том, почему эту работу решили вывести на новый уровень в Татарстане, читайте в материале: «„Жители сами указывают на проблемы“: Минниханов создает совет по качеству жизни».