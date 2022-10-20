Союз отцов РТ: Нарастим работу по сбору и отправке гуманитарной помощи

Акценты, которые Президент Татарстана Рустам Минниханов расставил в части сохранения традиционных семейных отношений, помощи семьям в кризисной ситуации, совместной работы государства и некоммерческого сектора, очень своевременны. Таким мнением с «Татар-информом» поделился председатель РОО «Союз отцов» Республики Татарстан Адель Загретдинов.

Поддерживая россиян, участвующих в специальной военной операции на Украине, «Союз отцов» будет увеличивать работу по сбору и отправке гуманитарной помощи, отметил он. «Мы действительно вместе!» — сказал собеседник агентства.

Фото предоставлено Аделем Загретдиновым

По словам Загретдинова, «Союз отцов» — это самое крупное родительское сообщество Татарстана, он вел и будет вести пропаганду ценностей традиционной российской семьи. «Для сохранения семей и улучшения демографической ситуации в Республике Татарстан организация реализует уникальные проекты по семьесбережению, пропагандирующие важность семейных уз», — добавил он.

Сейчас «Союз отцов» реализует такие проекты, как Школа осознанного родительства, «Отцовские сказки» и так далее.

Во время своего выступления Рустам Минниханов отметил, что Татарстан преодолевает возникающие вызовы вместе со всей многонациональной Россией. «В условиях проведения специальной военной операции в Татарстане слаженно работают все уровни и ветви власти, парламентские партии, общественные объединения, выражая однозначную поддержку руководству страны и Вооруженным силам Российской Федерации. <...> Мы продемонстрировали всему миру, что обеспечим защиту суверенитета и своих граждан», — сказал он.