Союз добровольцев Донбасса в Нижнекамске: Доставляем гуманитарные грузы бойцам в руки

Гуманитарную помощь из Нижнекамска бойцам на передовой стараются доставлять лично ребятам. Об этом во время первого телемарафона в поддержку службы по контракту «ВСЕ СВОИ» сообщил представитель союза добровольцев Донбасса из Нижнекамска Низам.

«Свое Отечество всегда нужно защищать. Контрактная основа обязательно нужна. При этом следует понимать, что нужно быть психологически и физически готовым к службе. Мы, как союз добровольцев Донбасса, сопровождаем грузы до наших бойцов, передаем им все самое необходимое прямо в руки», — рассказал он.

Напомним, 17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Марафон длится целый день с 10.00 до 22.00 часов. Все желающие могут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также узнать истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.

Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.

Специальная военная операция проводится с 24 февраля прошлого года. Президент России Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.