«Союз Десантников» по Республике Татарстан: Поддерживаем наших ребят на передовой

Соучредитель и председатель регионального отделения Межрегиональной общественной организации «Союз Десантников» по Республике Татарстан Юрий Суворов в разговоре с «Татар-информом» отметил, что организация поддерживает молодых бойцов на передовой и желает им вернуться домой живыми и невредимыми.

«Нашим ребятам, которые сейчас находятся, на передовой, хочу пожелать терпения и побыстрее вернуться домой живыми и невредимыми!» — передал через наше агентство Юрий Суворов.

Суворов отметил, что «Союз Десантников» по Республике Татарстан поддерживает решение Президента Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине по искоренению нацизма в этой стране.

Всех жителей России и Татарстана он призвал не верить ложной информации, фейкам.

«Каждый человек, который живет на территории России и считает себя патриотом России, должен верить только своему сердцу, а также руководствоваться логикой в своих рассуждениях. Все прекрасно знают, что творилось на Украине в течение последних восьми лет. Оно и намного раньше начиналось. Каждый должен делать выводы», — добавил собеседник агентства.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.