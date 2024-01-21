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Сову, найденную в снегу на ул.Декабристов в Казани, заберут специалисты
Дворники, убирающие снег в одном из дворов по улице Декабристов, обнаружили сову. Об этом сообщила сегодня администрация Кировского и Московского районов города.
«На вид птица цела, но не может взлететь. Сейчас ее поместили в теплый подвал», — говорится в сообщении.
На просьбу о помощи откликнулся Госкомитет Татарстана по биоресурам. К ним обратился руководитель подрядной организации, занимавшейся уборкой двора. Он рассказал, что птица без движения лежала на снегу, однако сразу далась в руки людям. Даже по прошествии времени она не ест и не пьет.
Сотрудники комитета заберут сову завтра.
Ранее специалисты призвали татарстанцев не трогать сов, найденных в городе, если птица цела и способна летать.
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