Сову, найденную в снегу на ул.Декабристов в Казани, заберут специалисты

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Дворники, убирающие снег в одном из дворов по улице Декабристов, обнаружили сову. Об этом сообщила сегодня администрация Кировского и Московского районов города.

«На вид птица цела, но не может взлететь. Сейчас ее поместили в теплый подвал», — говорится в сообщении.

На просьбу о помощи откликнулся Госкомитет Татарстана по биоресурам. К ним обратился руководитель подрядной организации, занимавшейся уборкой двора. Он рассказал, что птица без движения лежала на снегу, однако сразу далась в руки людям. Даже по прошествии времени она не ест и не пьет.

Сотрудники комитета заберут сову завтра.

Ранее специалисты призвали татарстанцев не трогать сов, найденных в городе, если птица цела и способна летать.