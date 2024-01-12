Госкомитет РТ по биоресурсам попросил людей не трогать сов

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам

В холодный период совы всё чаще залетают в города Татарстана. Неравнодушные люди зачастую бывают обеспокоены их появлением, но хищников трогать не стоит. Об этом заявили в пресс-службе Госкомитета РТ по биоресурсам.

«Краснокнижные неясыти обитают в лесах разного типа. Они часто встречаются на территории городских парков и кладбищ. Отмечены их регулярные залеты в крупные города республики — Казань, Нижнекамск и Лениногорск», — пояснили «Татар-информу» в пресс-службе ведомства.

Люди, повстречавшие сов в городской среде, зачастую считают, что им нужна помощь, но это не так. Специалисты Госкомитета РТ по биоресурсам просят горожан не подбирать птиц и не пытаться им помочь. Даже если сову преследует стая ворон, здоровая сова способна справиться с ними без чужой помощи.

«Если птица не ослаблена и спокойно перелетает, значит, она в нормальном физиологическом состоянии. Исключением могут стать случаи, когда сова травмирована. Травмы можно заметить довольно легко — кровь на теле, вывернутые под неестественным углом лапки и крылья. Только в случае уверенности в том, что сова нуждается в помощи, можно взять ее и показать ветеринару», — отметили в пресс-службе.

Ранее Госкомитет РТ по биоресурсам объяснил, почему серые неясыти часто залетают в город.