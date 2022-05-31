«Современные технологии строительства» погасили долги по зарплате на 1,3 млн рублей

В Татарстане ООО «Современные технологии строительства» погасило перед своими сотрудниками долг по зарплате на общую сумму более 1,3 млн рублей, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Минтруд РТ во взаимодействии с органами государственного и местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми службами продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда. В ходе проведенной работы погашена задолженность по заработной плате в организации Казани», – отметили в министерстве.

ООО «Современные технологии строительства» выплатило более 1,3 млн рублей 28 работникам.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что «Современные технологии строительства» выплатили более 700 тыс. рублей долга по зарплате.