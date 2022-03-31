«Современные технологии строительства» выплатили более 700 тыс. долгов по зарплате

Казанское ООО «Современные технологии строительства» выплатило своим сотрудникам более 700 тыс. рублей долгов по зарплате. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Минтруд РТ во взаимодействии с органами государственного и местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми службами продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда», – сказано в сообщении.

По итогам проведенной работы 28 работников казанского предприятия получили 719 тыс. рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что два предприятия частично выплатили долги по зарплате своим сотрудникам на общую сумму в 1 млн рублей.