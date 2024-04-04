У Татарстана объем задолженности в абсолютном выражении один из самых высоких

В Республике Татарстан отмечается один из самых высоких объемов совокупной задолженности в абсолютном выражении – 150,8 млрд рублей (составляет 4,2% всей задолженности). Такие данные следуют из отчета Счетной палаты по регионам за 2023 год.

Выше данный показатель только у Московской области – 313,8 млрд рублей (8,7%), Москвы – 196,8 млрд рублей (5,5%) и Нижегородской области – 175,9 млрд рублей (4,9%).

«Несмотря на рост госдолга субъектов РФ, 2023 год характеризуется снижением долговой нагрузки относительно объема налоговых и неналоговых доходов бюджетов регионов. Так, в 2023-м указанная доля госдолга субъектов России в объеме налоговых и неналоговых доходов составила 20,7% (в 2022 году – 20,9 %, в 2021 году – 21%, в 2020 году – 27,3%)», - говорится в отчете палаты.

Также уточняется, что в 2023 году объем совокупного госдолга регионов по сравнению с началом года

вырос на 424,8 млрд рублей (+13,4%) до итоговых 3 589,7 млрд рублей. При этом госдолг субъектов РФ составил 3 191,9 млрд рублей (+14,5% или на 403,2 млрд рублей). Долг муниципальных образований достиг 397,75 млрд рублей (+5,7% или на 21,6 млрд рублей).