Объем госдолга России в 2023-м увеличился на 2,7 трлн рублей

25,5 трлн рублей – именно столько составил совокупный объем госдолга России по итогам 2023-го, что равноценно 15% ВВП. Причем за последний год эта сумма выросла на 2,77 трлн рублей или на 12,2%, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные Счетной палаты.

Вырос на 2 трлн рублей (+10,8% за год) и внутренний долг, составив по итогу 20,8 трлн рублей. Внешний долг в иностранной валюте стал меньше на 4,09 млрд долларов (-7,1%), но в рублях эта статья долга стала больше на 743,9 млрд рублей (+18,4%). Итоговые данные по долгам в инвалюте следующие: 53,3 млрд долларов или 4,7 трлн рублей.

Ранее заместитель министра финансов Ирина Окладникова предупреждала, что Минфин собираются увеличить сумму государственного долга, но объем будет не более 20% ВВП. Причем, по словам министра финансов Антона Силуанова, госдолг у РФ маленький, однако на его обслуживание уходят большие расходы.

Отмечается, что, по данным Счетной палаты, расходы на обслуживание госдолга в 2023-м ушло 1,7 трлн рублей. Это на 205 млрд рублей больше, чем планировалось в законе о бюджете на 2023-2025 годы. Это также на 393,6 млрд рублей больше расходов за 2022 год.