«Совместные проекты идут по плану»: Минниханов и Токаев провели встречу в Астане

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в Астане встретился с Президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым. Встреча прошла в резиденции «Акорда», сообщила руководитель пресс-службы Раиса Лилия Галимова.

Минниханов поздравил Токаева с проведением в республике Всемирных игр кочевников, в которых примут участие свыше 2 тыс. спортсменов.

«Игры кочевников безусловно вносят неоценимый вклад в возрождение и сохранение культуры кочевых цивилизаций», — подчеркнул Раис РТ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Он поблагодарил за создание условий для укрепления сотрудничества в рамках российско-казахстанских отношений, отметив, что Токаев вместе с Президентом РФ Владимиром Путиным активно поддерживает развитие связей между двумя странами на уровне регионов.

«Повестка сотрудничества достаточно насыщенная», — сказал Минниханов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

По итогам 2024 года товарооборот между Татарстаном и Казахстаном вырос на 7% и составил 810 млн долларов.

Токаев заверил, что все проекты, реализуемые с Татарстаном, идут по плану.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Рад Вас приветствовать. Несмотря на Вашу занятость подготовкой к саммиту БРИКС, вы сегодня с нами. Все наши совместные проекты реализуются по плану и находятся под моим личным контролем», — отметил Президент Казахстана.