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«Совместные проекты идут по плану»: Минниханов и Токаев провели встречу в Астане
Раис Татарстана Рустам Минниханов в Астане встретился с Президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым. Встреча прошла в резиденции «Акорда», сообщила руководитель пресс-службы Раиса Лилия Галимова.
Минниханов поздравил Токаева с проведением в республике Всемирных игр кочевников, в которых примут участие свыше 2 тыс. спортсменов.
«Игры кочевников безусловно вносят неоценимый вклад в возрождение и сохранение культуры кочевых цивилизаций», — подчеркнул Раис РТ.
Он поблагодарил за создание условий для укрепления сотрудничества в рамках российско-казахстанских отношений, отметив, что Токаев вместе с Президентом РФ Владимиром Путиным активно поддерживает развитие связей между двумя странами на уровне регионов.
«Повестка сотрудничества достаточно насыщенная», — сказал Минниханов.
По итогам 2024 года товарооборот между Татарстаном и Казахстаном вырос на 7% и составил 810 млн долларов.
Токаев заверил, что все проекты, реализуемые с Татарстаном, идут по плану.
«Рад Вас приветствовать. Несмотря на Вашу занятость подготовкой к саммиту БРИКС, вы сегодня с нами. Все наши совместные проекты реализуются по плану и находятся под моим личным контролем», — отметил Президент Казахстана.
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