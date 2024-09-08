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Минниханов прибыл в Астану для участия в открытии Всемирных игр кочевников
Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Астану, где по приглашению казахстанской стороны примет участие в церемонии открытия Всемирных игр кочевников. В международном аэропорту столицы Казахстана высокого гостя встретил министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев, рассказала руководитель пресс-службы Раиса Лилия Галимова.
V Всемирные игры кочевников пройдут с 8-13 сентября. В соревнованиях примут участие свыше 2 тыс. участников из более 85 стран. В рамках программы запланировано проведение состязаний по 21 соревновательным и 10 показательным видам спорта, среди них конные скачки, национальные виды борьбы, традиционные интеллектуальные игры, соревнования по видам единоборств, стрельбе из традиционного лука, национальным видам охоты с птицами, состязания на лошадях, народные игры.
Впервые Всемирные игры кочевников прошли в Кыргызстане, в последний раз проходили в Турции.
В составе российской сборной есть и татарстанцы. Всего команда состоит из 27 спортсменов, 5 тренеров и 12 судей.
Фото: пресс-служба Раиса РТ
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