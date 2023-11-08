«Совковое немножко»: Матвиенко попросила поменять название Роспотребнадзора

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко призвала поменять название Роспотребнадзора. По ее мнению, сейчас оно звучит сложно, «несовременно» и «совково немножко» (отсылка к Советскому Союзу — прим. Т-и).

«Название надо поменять, ну не выговорить даже нам, сенаторам, сбиваешься. Какое-то совковое уже немножко название, несовременное. Давайте его осовременим и сделаем короче, потому что „Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека“ точно не выговоришь», — обратилась она к главе ведомства Анне Поповой.

Напомним, что ранее Матвиенко выступила с идеей немедленно принять закон о всеобщем счастье и создать специальное министерство, которое будет анализировать «все решения, все законы на предмет, а делает ли этот новый закон или новое постановление Правительства людей более счастливыми».