Совфед: Ход переговоров Путина с Макроном говорит о настрое ЕС на работу с Москвой

Ход переговоров Президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона свидетельствует о том, что серьезные европейские государства настроены на работу и диалог с Москвой. Такое мнение РИА Новости высказал председатель комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.

Он напомнил, что Франция сейчас является председателем Евросоюза, что придает прошедшим переговорам еще более значимую роль.

«Это была очень важная встреча по двум причинам. Во-первых, Франция — это страна, которая в данный момент является председателем Евросоюза. И Макрон подтвердил, что он в этом качестве также находится в Москве», — сказал Климов.

Парламентарий подчеркнул, что визит Макрона в Россию был не просто приездом главы одной из стран Европы, а официальным визитом человека, возглавляющего государство, председательствующего в ЕС.

Он также отметил, что «Франция одна из двух стран Евросоюза и западного мира, которая является полноправным членом «нормандского формата», обратил внимание Климов.

По мнению политика, учитывая предстоящий визит в Россию канцлера ФРГ Олафа Шольца, это может «говорить о многом».

Напомним, переговоры Путина и Макрона прошли в Москве. Лидеры двух государств беседовали более 5 часов.