Совфед принял 238 законов, связанных с темой спецоперации

Совет Федерации принял 238 инициатив, связанных с темой специальной военной операции. Об этом на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным рассказала председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

«По теме законодательного обеспечения специальной военной операции, вот, с момента ее начала было принято 238 законов, в эту сессию – 15», – рассказала докладчик.

Она отметила, что основная часть законов была принята в диалоге с Минобороны, с фондом «Защитники Отечества», а также с самими офицерами и бойцами.

«Эту работу надо продолжать, точечно донастраивать», – добавила Матвиенко.

Специальная военная операция проводится с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

В начале апреля 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Филиал в Татарстане заработал уже в начале лета 2023 года – торжественное открытие отделения состоялось 31 мая, церемонию посетил Раис РТ Рустам Минниханов.