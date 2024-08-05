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Совфед принял 238 законов, связанных с темой спецоперации
Совет Федерации принял 238 инициатив, связанных с темой специальной военной операции. Об этом на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным рассказала председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
«По теме законодательного обеспечения специальной военной операции, вот, с момента ее начала было принято 238 законов, в эту сессию – 15», – рассказала докладчик.
Она отметила, что основная часть законов была принята в диалоге с Минобороны, с фондом «Защитники Отечества», а также с самими офицерами и бойцами.
«Эту работу надо продолжать, точечно донастраивать», – добавила Матвиенко.
Специальная военная операция проводится с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
В начале апреля 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Филиал в Татарстане заработал уже в начале лета 2023 года – торжественное открытие отделения состоялось 31 мая, церемонию посетил Раис РТ Рустам Минниханов.
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