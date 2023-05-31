«Позаботиться о каждом участнике СВО»: в Татарстане заработал фонд «Защитники Отечества»

Отделение фонда в республике расположилось на базе Дворца культуры химиков на проспекте Ямашева в Казани

Фото: rais.tatarstan.ru

«Помощь бойцам и членам их семей – одно из приоритетных направлений»

Отделение фонда в республике расположилось на базе Дворца культуры химиков на проспекте Ямашева в Казани. По словам Рустама Минниханова, работа фонда создаст дополнительные возможности для решения вопросов ветеранов СВО системно и на высоком профессиональном уровне.

«Помощь бойцам и членам их семей – одно из приоритетных направлений в нашей работе. С самых первых дней мы оказываем им все необходимые меры поддержки. Здание фонда подобрано с учетом его функциональных требований и транспортной логистики. Здесь созданы необходимые условия для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения», – обратился к собравшимся Минниханов.

Он напомнил, что указ Президента России Владимира Путина о создании фонда был издан в начале апреля. За короткий промежуток времени была проделана большая работа по запуску татарстанского филиала фонда, он откроет свои двери для посетителей уже с 1 июня.

Рустам Минниханов: «Впереди у нас большая и ответственная работа. Ни одна проблема и жизненная ситуация не должна оставаться без внимания» Фото: rais.tatarstan.ru

«Наша главная задача – окружить заботой и вниманием каждого ветерана СВО, их семьи. Особое внимание уделить семьям погибших. Впереди у нас большая и ответственная работа. Ни одна проблема и жизненная ситуация не должна оставаться без внимания», – подчеркнул Раис Татарстана.

Он добавил, что со стороны республиканских властей фонду будет оказываться всесторонняя поддержка.

«У нас налажены хорошие контакты с федеральным фондом, это серьезное подспорье. Мы не будем опираться только на средства фонда, республика всегда окажет необходимую поддержку нашему филиалу. Считаю, что это своевременная и очень нужная структура», – отметил Минниханов.

Андрей Карабашев: «Это очень добрый день – открывается фонд, который будет помогать нашим бойцам, их семьям» Фото: rais.tatarstan.ru

«Должны сделать так, чтобы люди шли к нам как домой»

Раис Татарстана передал слово социальному координатору фонда – участнику спецоперации Андрею Карабашеву.

«Это очень добрый день – открывается фонд, который будет помогать нашим бойцам, их семьям. Это говорит о том, что наша страна беспокоится за каждого из вас, за наших детей, жен и матерей», – обратился к присутствующим Карабашев.

Другим социальным координатором татарстанского отделения фонда стала Ольга Ильдукова – вдова героя СВО, награжденного орденом Мужества.

Ольга Ильдукова: «Мы должны быть человечными и индивидуально относиться к каждой семье. Это очень важно» Фото: rais.tatarstan.ru

«Я с уверенностью могу сказать о необходимости данного фонда. Не понаслышке знаю, как это сложно, когда ты не понимаешь, куда пойти, к кому обратиться, какие бумаги нужно собрать. Поэтому этот фонд и мы, его социальные координаторы, должны сделать так, чтобы люди шли к нам как домой. Мы должны быть человечными и индивидуально относиться к каждой семье. Это очень важно», – подчеркнула Ильдукова.

«Социальные координаторы фонда наделены нужными качествами – вовлеченностью и неравнодушием»

Обратилась к присутствующим ветеранам СВО и руководитель филиала фонда Гузель Удачина. Она уточнила, что фонд «Защитники Отечества» создан Указом Президента России Владимира Путина от 3 апреля 2023 года. Основной его целью станет персональное социальное сопровождение ветеранов спецоперации и семей погибших бойцов, содействие им в получении всех положенных мер поддержки. В числе задач фонда не только забота о ветеранах, но и формирование в обществе чувства гордости за них.

«В эти дни по всей стране открываются филиалы фонда “Защитники Отечества”. Данный фонд – про справедливость, заботу и уважение к тем героям, которые встали на защиту своей страны. Поэтому наша работа должна быть организована так, чтобы ветераны СВО, семьи погибших бойцов чувствовали эту заботу и могли вернуться к привычной жизни», – пояснила Удачина.

Гузель Удачина: «Данный фонд – про справедливость, заботу и уважение к тем героям, которые встали на защиту своей страны» Фото: rais.tatarstan.ru

Она добавила, что первый пул социальных координаторов фонда в республике уже прошел специальное обучение. С завтрашнего дня они приступят к своей работе.

«Это первые 44 социальных координатора, двое из них только что выступали перед вами. Это люди, которые не просто обладают профессиональными навыками, они наделены нужными личными качествами – вовлеченностью и неравнодушием. Впереди у нас сложная, но очень важная и нужная для общества работа. Мы вместе, и у нас все получится», – резюмировала Удачина.

В мероприятии также приняли участие Главный федеральный инспектор по Татарстану Виктор Демидов, глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин и другие гости. По окончании официальной церемонии они прошли внутрь здания фонда.

Рустам Минниханов во время осмотра помещений пообщался со специалистами и предложил привлекать к работе в филиале фонда волонтеров, а также представителей общественных молодежных организаций Фото: rais.tatarstan.ru

Здесь, на площади более полутысячи квадратных метров, расположилась вся необходимая для посетителей инфраструктура: просторные современные помещения, дружелюбные специалисты и организация рабочего процесса по системе «единого окна» – все необходимые вопросы можно решить в одном месте.

Рустам Минниханов во время осмотра помещений пообщался со специалистами и предложил привлекать к работе в филиале фонда волонтеров, а также представителей общественных молодежных организаций.