Совфед: Пользователи Facebook и Instagram не будут считаться экстремистами

Владельцы аккаунтов в соцсетях Facebook и Instagram не будут считаться экстремистами, если компанию Meta в России признают экстремистской. Об этом со ссылкой на главу комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса сообщает издание «Подъем».

«Нет, не будут», — заметил он в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее Генпрокуратура потребовала признать Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запретить ее деятельность на территории России. Такое решение связано с тем, что компания разрешила в своих соцсетях действия, направленные «на разжигание ненависти и вражды к гражданам РФ». По этой причине ГП потребовала от Роскомнадзора ограничить и доступ к Instagram.