Совфед одобрил законы о трудовых гарантиях и кредитных каникулах для мобилизованных

Совет Федерации сегодня одобрил закон, сохраняющий рабочие места за мобилизованными гражданами. Сенаторы также поддержали предоставление призванным из запаса кредитных каникул по потребительским и ипотечным займам, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на время прохождения службы в Вооруженных силах РФ мобилизованным также будет засчитываться трудовой стаж. По возвращении они в течение трех месяцев смогут вернуться на старое место работы.

Кроме того, мобилизованные и контрактники получат право приостановить исполнение своих обязательств по договору кредита или займа, заключенному до дня их мобилизации или даты подписания договора об участии в специальной военной операции на Украине. Аналогичное право предоставят членам их семей, которые заключили договор на получение кредита.

Ранее в Государственной Думе разработали меры поддержки для призванных на службу в Вооруженные силы РФ предпринимателей.

Частичную мобилизацию в стране Президент России Владимир Путин объявил 21 сентября, специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля текущего года.