В Госдуме разработали меры поддержки мобилизованных бизнесменов

В России сформировали первый блок мер для решения проблемных вопросов малого бизнеса в связи с частичной мобилизацией. В частности, планируется внести поправки в законодательство, которые сохранят для призванных на службу предпринимателей возможность быть собственником бизнеса. А в случае мобилизации предпринимателя планируется не применять штрафные санкции.

В случае невозможности продления попавшим под мобилизацию предпринимателем лицензий они будут продлеваться автоматически, сообщает пресс-служба Правительства РФ. Сроки уплаты налоговых и иных платежей, также предоставления деклараций и отчетности для попавших под мобилизацию предпринимателей, которые продолжат вести бизнес, будут перенесены.

Кроме того, планируется подготовить проект поправок в законодательство для введения отсрочки по уплате платежей по кредитным договорам и договорам лизинга для МСП. Вместе с тем прорабатывается возможность приостановления или расторжения договоров аренды без штрафов, если недвижимость взята в аренду у государства.

Напомним, частичную мобилизацию в России Президент Владимир Путин объявил 21 сентября. Для службы в зоне военной спецоперации планируется призвать 300 тыс. резервистов.