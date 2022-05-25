Совфед одобрил закон, обязывающий туроператоров формировать электронную путевку

Совет Федерации одобрил закон, обязывающий туроператоров вносить сведения о путевках в единую электронную информационную систему. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что операторы, реализующие туристические продукты без формирования электронной путевки, могут быть исключены из единого федерального реестра.

«Туроператор передает в единую информационную систему электронных путевок сведения, содержащиеся в договоре о реализации туристского продукта, и иные сведения, подлежащие представлению туроператором в единую информационную систему электронных путевок, по окончании каждого календарного месяца», — сказано в тексте документа.

Уточняется, что в случае заключения с туристом «и (или) иным заказчиком туристского продукта договора» в письменной форме или в формате электронного документа, данные о покупателях и информация об их путешествии отражаются в виде QR-кода.

Система «Электронная путевка» поможет защитить граждан РФ от недобросовестных компаний и станет гарантией выполнения туроператорами их обязательств. Она также позволит отслеживать статус тура по номеру договора. Так, клиент сможет узнать, поступили ли деньги от турагента к оператору и был ли выписан авиабилет.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в 2022 году внутренний туристический поток в России может составить более 61 млн человек.