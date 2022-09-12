В Совфеде рассказали о перспективах мобилизации и введении военного положения в России

В России нет необходимости введения военной мобилизации на фоне проведения спецоперации на Украине. Причин для введения военного положения в стране также нет, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Климов отметил, что чаще о возможной мобилизации в России спрашивают иностранные журналисты, и предположил, что они отрабатывают «заказ» и специально муссируют эту тему. По его мнению, вопрос не только в том, какое количество военнослужащих находится на том или ином участке боевых действий. «Речь идет о том, в каком объеме применять доступные нам военные средства. (…). Давайте не делать скоропалительных выводов», – цитирует его РИА Новости.

Климов добавил, что оппонентам РФ давно хотелось, чтобы в стране ввели мобилизацию, и народ «начал бы бурлить».

Ранее пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков переадресовал вопросы журналистов о возможности дополнительного призыва военных на спецоперацию Министерству обороны РФ.

С 24 февраля текущего года на Украине проводится специальная военная операция, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин.