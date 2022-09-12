Кремль ответил, хватает ли военных для спецоперации и будет ли всеобщая мобилизация

Россия будет добиваться выполнения всех поставленных целей на Донбассе в ходе спецоперации, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Комментировать заявление зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что Москва требует безоговорочной капитуляции Киева, он отказался.

«Я бы, честно говоря, не стал комментировать», – сказал он журналистам. Вопросы о том, хватает ли России военных для участия в спецоперации, и не планируется ли объявить всеобщую мобилизацию, Песков вновь переадресовал в Минобороны РФ. «Оба вопроса не относятся к моей компетенции. Оба вопроса относятся к компетенции Министерства обороны. Всю информацию по фактам ракетных ударов, по целям, а также результатам ракетных ударов предоставляет мой коллега [официальный представитель Минобороны Игорь] Конашенков на своих брифингах», — цитируют представителя Кремля «Известия».

Президент России Владимир Путин круглосуточно находится на связи с министром обороны Сергеем Шойгу и всеми командующими, добавил Песков.

Напомним, ранее Медведев заявил, что все заявления и ультиматумы киевских властей – это «детская разминка» перед требованиями будущего и подчеркнул, что Россия потребует тотальной капитуляции киевского режима на своих условиях.