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Политика
3 апреля 2022  14:58

СовФед назвал предложение Польши разместить у себя ядерное оружие США провокацией

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Предложение Польши о размещении на территории страны ядерного оружия США — это очередная провокация. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, передает РИА Новости.

«Нынешняя инициатива высокопоставленного польского политика — очередная провокация, которая нацелена исключительно на то, чтобы, во-первых, напомнить американцам о существовании мегалояльной Польши и, во-вторых, поглубже залезть под американский ядерный зонтик», — поделился политик своим видением ситуации.

Ранее курирующий силовой блок польский вице-премьер Ярослав Качиньский сообщил, что его страна готова разместить у себя американское ядерное оружие.

Косачев также напомнил, что 150 тактических термоядерных авиационных бомб B61 американцы разместили на шести своих военных базах в пяти европейских странах: Германии, Бельгии, Нидерландов, Италии и Турции.

По его мнению, сам факт размещения самого опасного вида оружия массового уничтожения за пределами национальной территории представляет угрозу для всей Европы, включая Россию.

#ядерное оружие #совфед #польша
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