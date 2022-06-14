Совфед: Дополнительного призыва в армию РФ из-за спецоперации не потребуется

Дополнительного призыва в российскую армию из-за проведения военной спецоперации не потребуется, достаточно отправившихся туда добровольцев, высказал мнение глава Комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я думаю, достаточно добровольцев, которые сами идут для наведения порядка туда», — сказал сенатор.

Он также отметил, что достижение целей спецоперации — вопрос времени. По мнению Бондарева, сроки ее проведения затягиваются из-за того, что украинские националисты прикрываются мирными жителями.

«Прикрываясь живым щитом, они не дают нашим войскам идти семимильными шагами, — сказал Бондарев. — Из-за того, что сгоняют мирных жителей туда и, естественно, приходится работать избирательно нашей армии и Росгвардии».

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.