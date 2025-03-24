Советский суд вынес приговор вагоновожатой, переехавшей человека в Казани

Советский суд Казани вынес приговор вагоновожатой Зое Юлдашевой. В ноябре прошлого года она, управляя трамваем, переехала мужчину, лежавшего на рельсах.

«Признать виновной и назначить наказание в виде 3,5 года лишения свободы условно с запретом заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года», – сказал судья.

В последнем слове сегодня Юлдашева еще раз принесла извинения родственникам погибшего.

«Я по своей халатности лишила жизни человека, прошу прощения у родственников погибшего. Скрываться я не хотела, просто не заметила его, потом вернулась на место ДТП. Прошу не давать мне реальный срок, я одна воспитываю несовершеннолетних детей. Я полностью согласна с тем, что совершила наезд, но не согласна с тем, что покинула место ДТП», – сказала она.

По словам подсудимой, она не заметила столкновения и продолжила ехать в сторону парка, чтобы завершить смену. Ранее вагоновожатая признала свою вину.

Напомним, государственный обвинитель просила назначить Зое Юлдашевой наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии-поселении.

По версии следствия, 49-летний житель Казани скончался от травм, полученных в результате наезда трамвая. После произошедшего ДТП по нему проехался еще один трамвай.

По словам сестры погибшего, в день трагедии он ехал на прощание с коллегами перед отправкой в зону СВО.

Юлдашева воспитывает четверых детей в одиночку, она осталась единственным кормильцем семьи. Помимо несовершеннолетних детей, на ее попечении находятся двое внуков.