Советский суд Казани оставил без изменений приговор по делу Алсу Курмашевой

Советский суд Казани оставил без изменений приговор редактору Татаро-Башкирской службы «Радио Свобода»* Алсу Курмашевой, об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда.

В заседании Курмашева участвовала по видеосвязи. Как стало известно из материалов суда, Курмашева получила паспорт США в 2015 году, а уведомление в отдел УФМС подала только 3 июня 2023 года, незадолго до возбуждения уголовного дела.

Ранее «Татар-информ» сообщал, 11 октября мировой суд участка №11 Советского района Казани признал Курмашеву виновной по уголовному делу о неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства. Она вовремя не сообщила, что является гражданкой США. Ее признали виновной и назначили штраф – 10 тысяч рублей.

* Внесен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента



