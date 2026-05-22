Советский район стал лидером по общему числу студий в новостройках Казани

Наибольшее количество студий в новостройках Казани сосредоточено в районах активной жилой застройки. Об этом «Татар-информу» сообщили эксперты сервиса «Яндекс Недвижимость».

Среди новостроек лидером по доле студий стал Московский район – 10,5% от всех лотов. Далее следуют Советский район с показателем 7,7% и Вахитовский – 7,6%.

Если смотреть на весь объем студий в новостройках города, то абсолютным лидером эксперты назвали Советский район: здесь находится 61% всех студий, представленных на рынке. На втором месте – Вахитовский район с долей 16,5%, на третьем – Приволжский район, где сосредоточено 14,6% студий. При этом в апреле не было ни одного предложения о продаже новых студий в Ново-Савиновском районе.

На вторичном рынке самая высокая доля студий в новых домах зафиксирована в Авиастроительном районе – 17,5%. Далее идут Московский район с показателем 12,8% и Приволжский – 11,2%.

По общему объему студий на вторичном рынке лидирует Приволжский район – 22,9% от общего предложения. Следом идут Советский район с долей 22,2% и Ново-Савиновский – 13,6%.

Эксперты отмечают, что за последние годы студии заметно укрепили позиции на рынке недвижимости Казани. По словам эксперта сервиса Евгения Белокурова, за год доля студий в новостройках города выросла с 5,6% до 6%, а на вторичном рынке – с 8,6% до 9%.

Популярность небольших квартир аналитики связывают прежде всего с высокими ипотечными ставками и ростом цен на жилье. Многие покупатели выбирают студии как наиболее доступный вариант недвижимости в пределах действующих ипотечных лимитов.

«Никто не покупает студии по доброй воле. Предложение обусловлено возросшим спросом, потому что только в этот бюджет укладывается большинство покупателей. 6 миллионов – это лимит по ипотеке с господдержкой, и в этот лимит в Казани укладывается только студия», – отметила в разговоре с «Татар-информом» член Гильдии риелторов РТ Анастасия Гизатова.

