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Политика
3 февраля 2023  06:46

Советник Пушилина сообщил, что ВСУ стягивают дополнительные резервы под Артемовск

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С вечера четверга киевские власти начали спешно стягивать дополнительные резервы под Артемовск. Об этом РИА Новости рассказал советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Противник начал в спешке стягивать дополнительные резервы под Артемовск», – заявил собеседник.

По его словам, отвода украинских войск из города «пока не наблюдается». Разведка сообщает, что Киев сейчас пытается решить – отводить войска из Артемовска или нет.

Кимаковский добавил, что российские военные продолжают вести наступление.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Вооруженные силы Украины могут оказаться вынуждены уйти из Артемовска.

#спецоперация на Украине
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