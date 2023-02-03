Советник Пушилина сообщил, что ВСУ стягивают дополнительные резервы под Артемовск

С вечера четверга киевские власти начали спешно стягивать дополнительные резервы под Артемовск. Об этом РИА Новости рассказал советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Противник начал в спешке стягивать дополнительные резервы под Артемовск», – заявил собеседник.

По его словам, отвода украинских войск из города «пока не наблюдается». Разведка сообщает, что Киев сейчас пытается решить – отводить войска из Артемовска или нет.

Кимаковский добавил, что российские военные продолжают вести наступление.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Вооруженные силы Украины могут оказаться вынуждены уйти из Артемовска.