Советник Пушилина: Подрыв дамбы в Артемовске грозит эпидемией для мирных жителей

Подрыв дамбы в Артемовске, совершенный ВСУ накануне, грозит городу эпидемией и обострением ситуации с продовольствием. Об этом со ссылкой на советника врио главы ДНР Игоря Кимаковского сообщает РИА Новости.

«В связи с подрывом дамбы вода хлынула в подвалы, это может вызвать серьезную эпидемию среди мирного населения», — заметил он.

Кроме того, разрушение дамбы осложняет доставку продовольствия в город.

Напомним, что ВСУ подорвали дамбу для того, чтобы остановить наступление российских подразделений. После этого стали поступать сообщения о подтоплении домов и подвалов, в которых прячутся мирные жители.