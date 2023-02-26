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Советник Пушилина: Подрыв дамбы в Артемовске грозит эпидемией для мирных жителей
Подрыв дамбы в Артемовске, совершенный ВСУ накануне, грозит городу эпидемией и обострением ситуации с продовольствием. Об этом со ссылкой на советника врио главы ДНР Игоря Кимаковского сообщает РИА Новости.
«В связи с подрывом дамбы вода хлынула в подвалы, это может вызвать серьезную эпидемию среди мирного населения», — заметил он.
Кроме того, разрушение дамбы осложняет доставку продовольствия в город.
Напомним, что ВСУ подорвали дамбу для того, чтобы остановить наступление российских подразделений. После этого стали поступать сообщения о подтоплении домов и подвалов, в которых прячутся мирные жители.
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