ВСУ взорвали дамбу на водохранилище в Артемовске

Украинские силовики взорвали дамбу в Артемовске, располагавшуюся на водохранилище «Северный ставок». Об этом со ссылкой на пресс-служба ЧВК «Вагнер» сообщает ТАСС.

«Действительно, ВСУ взорвали дамбу», — говорится в сообщении.

Подрыв произошел для того, чтобы помешать наступлению российских военных.

По словам советника врио главы ДНР Яна Гагина, появилась первая информация о затоплении частных домов и подвалов, в которых находились люди.