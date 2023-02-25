news_header_bot_970_100
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
ВСУ взорвали дамбу на водохранилище в Артемовске
Скопировать ссылку
news_top_970_100
Украинские силовики взорвали дамбу в Артемовске, располагавшуюся на водохранилище «Северный ставок». Об этом со ссылкой на пресс-служба ЧВК «Вагнер» сообщает ТАСС.
«Действительно, ВСУ взорвали дамбу», — говорится в сообщении.
Подрыв произошел для того, чтобы помешать наступлению российских военных.
По словам советника врио главы ДНР Яна Гагина, появилась первая информация о затоплении частных домов и подвалов, в которых находились люди.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»