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Политика 25 февраля 2023 20:06

ВСУ взорвали дамбу на водохранилище в Артемовске

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Украинские силовики взорвали дамбу в Артемовске, располагавшуюся на водохранилище «Северный ставок». Об этом со ссылкой на пресс-служба ЧВК «Вагнер» сообщает ТАСС.

«Действительно, ВСУ взорвали дамбу», — говорится в сообщении.

Подрыв произошел для того, чтобы помешать наступлению российских военных.

По словам советника врио главы ДНР Яна Гагина, появилась первая информация о затоплении частных домов и подвалов, в которых находились люди.

#ДНР #дамба #взрыв
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