Российским отрядам осталось меньше двух километров до центра Артемовска

От позиций «Группы Вагнера» центра Артемовска осталось менее двух километров. Такими цифрами с РИА Новости поделился командир одного из взводов ЧВК.

«До центра Бахмута (украинское название города — прим. Т-и) от передовых позиций осталось 1740 метров. Противник держит оборону, но все равно духом падает. Начинает отступление», — заявил он.

Военный отметил, что в городе ведутся ожесточенные бои. Продвижение вперед небыстрое, так как ВСУ постоянно бросают в бой новые группы новобранцев.