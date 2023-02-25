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Российским отрядам осталось меньше двух километров до центра Артемовска
От позиций «Группы Вагнера» центра Артемовска осталось менее двух километров. Такими цифрами с РИА Новости поделился командир одного из взводов ЧВК.
«До центра Бахмута (украинское название города — прим. Т-и) от передовых позиций осталось 1740 метров. Противник держит оборону, но все равно духом падает. Начинает отступление», — заявил он.
Военный отметил, что в городе ведутся ожесточенные бои. Продвижение вперед небыстрое, так как ВСУ постоянно бросают в бой новые группы новобранцев.
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