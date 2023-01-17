Советник офиса Зеленского Арестович заявил, что подал в отставку

Советник главы офиса Президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович написал заявление об отставке. Об этом сообщает РИА Новости.

«Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку», – приводятся слова политика с его страницы в социальной сети.

Ранее он признал, что часть жилого дома в Днепропетровске была разрушена во время работы украинской системы ПВО. После этого на Украине столкнулся с волной критики. Так, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил о начале сбора подписей за увольнение Арестовича. После этого советник главы офиса Зеленского отказался от своих слов.

Ранее пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что российские военные не наносят удары по жилой и социальной инфраструктуре.