Песков: Трагедия в Днепре стала результатом работы ПВО

Российские военные не наносят удары по жилой и социальной инфраструктуре, заявил сегодня пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на сообщения об ударе по жилому дому в Днепре, в результате которого, по сообщениям СМИ, погибли более 20 человек.

«Удары наносятся по военным целям, очевидным или замаскированным. Вы сами видели заключение некоторых представителей украинской стороны, где говорилось о том, что эта трагедия стала следствием действия контрракеты и противовоздушной обороны»,— цитирует Пескова «Коммерсантъ».

Напомним, накануне Минобороны РФ подтвердило, что 14 января ВС РФ нанесли ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, сообщив, что «цель удара достигнута».

Военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля 2022 года по указу Президента Владимира Путина. Удары по объектам энергетической и военной инфраструктуры российские военные начали наносить с 10 октября – спустя два дня после теракта на Крымском мосту, в котором Россия обвинила украинские спецслужбы.