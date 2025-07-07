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Экономика 7 июля 2025 07:07

Советник главы Минпромторга РТ Майоров назвал цель участия в ИННОПРОМе

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Глава Промкластера Татарстана и советник министра промышленности и торговли РТ Сергей Майоров назвал «Татар-информу» цель участия региона в ИННОПРОМе. Международная промышленная выставка стартует сегодня в Екатеринбурге.

«Традиционно здесь бывают первые лица государства, главы регионов, крупных госкорпораций. Есть с кем и о чем разговаривать. Это те люди, которые принимают решения», – сказал Майоров.

Предприятия Промкластера РТ также выставлены на стенде Татарстана. Это помогает компаниям в продвижении продукции и услуг, отметил советник министра.

«Плюс представляется много новых технологий, которые помогают повысить производительность труда, снизить себестоимость. Это хорошая площадка для подписания соглашений», – заключил Сергей Майоров.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ в этом году отмечает 15-летие. Событие будет проходить с 7 по 10 июля на территории МВЦ «Екатеринбург-Экспо».

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#иннопром #Сергей Майоров #Минпромторг Татарстана
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