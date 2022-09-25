Советник Байдена: США пригрозили России ответом на применение ядерного оружия

США предупредили Россию о последствиях применения ядерного оружия, но в частном порядке, без публичных заявлений. Об этом в интервью для NBC заявил помощник Президента Соединенных Штатов Джейк Салливан. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы напрямую в частном порядке передали русским на очень высоком уровне, что последствия будут катастрофическими, если они применят ядерное оружие на Украине», — подчеркнул он, добавив, что Вашингтон предупредил Москву о решительном ответе со стороны как США, так и их союзников и партнеров.

Салливан добавил, что Штаты всерьез воспринимают заявления Президента России Владимира Путина, но тем не менее продолжат оказывать поддержку Украине.

«Мы обозначили русским, каковы будут последствия, но мы осторожны в том, как мы говорим об этом публично», — заключил он.

Ранее помощник американского лидера сообщил, что в ближайшее время США объявят о новых санкциях в ответ на частичную мобилизацию в России.