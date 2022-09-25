США объявят о новых санкциях против России в ближайшие дни

В ближайшие дни Вашингтон намерен сообщить о новых санкциях против России в ответ на проведение референдумов в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях. Об этом заявил помощник Президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

«Лидеры стран „семерки“ в заявлении в пятницу после начала [референдумов] <...> подтвердили, что будут последствия, в частности дополнительные усиленные санкции, включая санкции в отношении юридических лиц и компаний за пределами России, которые поддерживают <...> референдумы», — отметил он в эфире телеканала NBC.

По его словам, Соединенные Штаты готовы удвоить свои усилия по поставкам вооружений и военной техники на Украину.

Напомним, утром 21 сентября Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам. Он отметил, что Москва поддержит решение, принятое жителями ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на референдумах о вхождении в состав России.