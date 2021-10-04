Совет Всемирного форума татарской молодежи просит сохранить должность «Президент РТ»

Совет Всемирного форума татарской молодежи обратился в Госдуму РФ, Совет Ферерации РФ и в Госсовет Республики Татарстан с обращением дать регионам России самим принимать решение о том, как называть своих руководителей, правительства и парламенты, сообщается на официальной странице организации в социальной сети ВКонтакте.

Авторы документа обратили внимание на то, что название должности главы Республики Татарстан – это национальный символ всего татарского народа, проживающего не только в России, но в более чем 30 странах мира.

«Вместе с тем, президент Татарстана – это символ всего 7-миллионого татарского народа, символ духовного возрождения и объединения татарской нации, исторически проживающей почти во всех субъектах Российской Федерации, странах СНГ и в более 30 странах мира. Представители сотен татарских организаций по всему миру гордо называют его «президентыбыз». Попытка лишить нас этого символа мы расцениваем как неправомерное наступление на национальные права, как попрание нашего национального символа», – отмечается в тексте обращения.

Совет форума отметил, что унификация названий глав субъектов РФ – это очередной шаг на пути разрушения федерализма, как основы российского государства.

«Согласно Конституции, Россия – это федеративное государство. Богатство России, в первую очередь, в разных людях, разных народах, которые населяют нашу страну. Наша сила и мощь как раз в этом многообразии. Каждый регион обладает своими уникальными особенностями, и попытка унифицировать все регионы, сделать всех одинаковыми – это удар по основам нашего российского государства», – уверены авторы обращения.

27 сентября в Госдуму РФ внесли проект закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», согласно которому все руководители российских регионов предложено называть «главами». В случае принятия законопроект может вступить в силу с 1 июля 2022.

Ранее пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков отмечал, что Владимир Путин с пониманием относится к специфике регионов, где главу субъекта называют «президентом», но в этом вопросе следует стремиться к единобразию.