Путин с пониманием относится к специфике регионов, где глава имеет статус президента

Президент РФ Владимир Путин лояльно и с пониманием относится к специфике регионов России, где главу субъекта называют «президентом». Однако в будущем в вопросе с названием должностей следует достичь единообразия, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что в «России должна быть только одна должность президента», сообщает ТАСС.

«Конечно, позиция скорее в пользу того, чтобы здесь было все упорядочено. Должность президента в стране должна быть одна. Но вместе с тем существует специфика некоторых регионов», – сказал Песков и отметил, что речь идет прежде всего о Татарстане.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников внесли в Госдуму РФ законопроект о введении единого названия должности губернаторов регионов России.